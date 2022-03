iPad Air 2020 Wi-Fi 64GB in offerta a 575 euro

iPad Air di quarta generazione, con display Liquid Retina da 10.9 pollici, è in offerta a meno di 600 euro.

L’ultima generazione di iPad Air è stata presentata da Apple solo pochi giorni fa. Ciò – ed è un ragionamento che vale un po’ per tutti i device dell’azienda di Cupertino – non significa però che i modelli precedenti non siano da prendere in considerazione, anzi.

Oggi in offerta su Amazon è disponibile iPad Air 2020 (4a generazione) con display da 10.9″, connettività Wi-Fi e 64GB di memoria interna. Con lo sconto del 10%, il prezzo da 639 euro passa a 575 euro.

Acquista iPad Air 2020 10,9″ Wi-Fi 64GB (Grigio Siderale) a 575 euro 639 euro

Display Liquid Retina da 10,9 pollici con tecnologia True Tone e ampia gamma cromatica P3.

Chip A14 Bionic con Neural Engine, per prestazioni da top di gamma.

Touch ID integrato nel pulsante d’accensione/spegnimento, per una autenticazione sicura e pagamenti con Apple Pay.

Fotocamera posteriore da 12 megapixel.

Videocamera anteriore FaceTime HD da 7 megapixel.

Porta USB-C.

Compatibile con Apple Pencil e Magic Keyboard.