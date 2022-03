Display Liquid Retina da 10,9″, Touch ID integrato nel pulsante d’accensione/spegnimento e chip A14 Bionic: iPad Air 2020 è in offerta.

La quinta generazione è attualmente in preordine ma iPad Air del 2020 ha ancora tanto, ma tanto da offrire. È un tablet top di gamma a tutti gli effetti, in grado – in determinate circostanze – di sostituire egregiamente anche un laptop (come spesso suggerito da Apple).

Oggi iPad Air 2020 da 64GB con connettività Wi-Fi è in offerta a 569 euro grazie allo sconto dell’11% sul prezzo di listino di 639 euro. Risulta “attualmente non disponibile”, ma puoi portare a termine l’acquisto normalmente. Riceverai un email con i dettagli sulle spedizione non appena tornerà disponibile.

Acquista iPad Air 2020 Wi-Fi 64GB (Argento) a 569 euro 639 euro

Display Liquid Retina da 10.9 pollici con True Tone e ampia gamma cromatica P3

Chip A14 Bionic con Neural Engine

Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Fotocamera posteriore da 12 MP, videocamera anteriore FaceTime HD da 7 M

Compatibile con Apple Pencil (venduta separatamente)