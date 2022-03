iPad Air di 4ª generazione Wi-Fi 64GB color Celeste è in offerta su Amazon. A rate da 48,25€ al mese per 12 mesi.

iPad Air di 4ª generazione Wi-Fi 64GB color Celeste è in offerta su Amazon. Grazie a uno sconto del 13% (che durerà molto poco), può essere tuo 579€ o in comode rate da 48,25€ al mese per 12 mesi.

Display Liquid Retina da 10.9 pollici con True Tone e P3 ampio colore, chip A14 Bionic con Neural Engine, ID Touch integrato nel pulsante d accensione per l’autenticazione sicura e Apple Pay, e fotocamera posteriore da 12 MegaPixel. iPad Air è un concentrato di tecnologia e leggerezza.

Le Rate Amazon poi sono molto convenienti perché non costituiscono una vera e propria finanziaria: si tratta semplicemente di una ripartizione dell’addebito spalmata su più mesi, senza firme, ceralacche, costi accessori né lungaggini burocratiche. A rate, iPad Air verrebbe solo 48,25€ al mese per 12 mesi.

Tuttavia, non tutti gli utenti possono accedere a questa opzione di pagamento: se non compare, puoi valutare la sottoscrizione di un finanziamento Cofidis.

Acquista iPad Air 10,9″, Wi-Fi, 64GB Celeste a rate da 48€ al mese