Ecco 8 trucchi (segreti ma davvero efficaci) per mantenere in salute la batteria del tuo iPad. E scommettiamo che qualcuno di questi non lo conoscevi?

I tablet sono perfetti per studiare, lavorare, fruire dei contenuti ma anche per crearne. Tuttavia, come ogni dispositivo basato su batteria agli ioni di Litio, prima o poi iniziano a perdere colpi. Ecco quindi 8 trucchi che probabilmente non conoscevi per mantenere in salute la batteria del tuo iPad.

Temperature Eccessive

Temperature eccessive logorano la batteria di qualunque dispositivo. Conserva il iPad in un luogo con temperatura compresa tra -20 e 45 °C e non lasciarlo mai in auto, poiché la temperatura potrebbe superare questi valori.

Rimuovi il Case

Durante la ricarica, sarebbe buona norma rimuovere iPad dalla custodia per consentire al calore in eccesso di dissiparsi. Ed è vero che, durante la ricarica, non si raggiungono certamente le temperature di un’esposizione diretta al sole, ma d’altro canto ricarichi il tuo dispositivo molto più spesso. E ciò logora la batteria sul lungo termine.

Parti per le Vacanze?

Se hai in programma di non utilizzare il tuo iPad per molti giorni o settimane, lascialo a metà carica. Non completamente carico, né completamente scarico. Il 50% di carica rappresenta l’optimum per stressare il meno possibile la batteria.

Luminosità Automatica

Lascia fare al software e imposta la luminosità automatica in Impostazioni → Schermo e luminosità. Meno usi la batteria, e meno carica perderà nel corso del tempo. E ovviamente si tratta di un processo molto lungo, ma dopo anni di uso può fare la differenza.

Aggiorna Sempre

Conviene sempre aggiornare all’ultima versione di iPadOS disponibile per il tuo dispositivo. Ogni update infatti corregge i bug precedenti e può includere migliorie nella gestione della batteria.

Disattiva la Localizzazione

I servizi di localizzazione consumano tantissima batteria, e come detto, più ne consumi e prima si esaurirà. Dunque, a differenza che su iPhone, conviene tenere disattivato il GPS su iPad. La buona notizia è che, se avrai bisogno di Trova il mio iPad, la feature verrà riattivata automaticamente.

Puoi disattivare la Localizzazione in Impostazioni → Privacy → Localizzazione.

Aggiorna App in Background

L’altro grande parassita della batteria è la funzionalità che consente di aggiornare i contenuti delle app in background. Tanto cambia poco o nulla: riceverai le notifiche come al solito, e le app si aggiorneranno automaticamente non appena la apri, mostrandoti i contenuti più recenti.

Puoi disattivarla in Impostazioni → Generali → Aggiorna App in Background.

Risparmio Energetico

In Impostazioni → Batteria → Risparmio Energetico puoi attivare la feature che attiva i bassi consumi. A quel punto, iPad ridurrà le attività svolte in background come per esempio il download delle mail, fino al completo caricamento del dispositivo.