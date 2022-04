Il sistema operativo di Apple ha registrato una crescita interessante negli ultimi quattro anni: Android deve temere l’avanzata di iOS?

Senza alcuna sorpresa, Android è ancora il sistema operativo per dispositivi mobili più diffuso a livello globale. Non è una sorpresa per via della sua estesa compatibilità con device di un bel po’ di marchi, da Samsung a Xiaomi, da Sony a Oppo e così via. Tuttavia, gli ultimi dati condivisi da StockApps mostrano che iOS continua a guadagnare terreno sul rivale, pur restando molto distante dall’ambito trono.

Nel 2018, Android dominava con un quota di mercato del 77%. In quattro anni qualcosa è cambiato, e in peggio, avendo perso circa 7 punti percentuali (69,74%). Allo stesso tempo, la quota d’adozione a livello globale di iOS è passata dal 19.4% (2018) al 25,49% (2022), con una crescita dunque del 6%.

© BanklessTimes

I motivi dei buoni risultati del sistema operativo made-in-Cupertino sono molteplici. Ad esempio, ha sicuramente contribuito in modo decisivo il lancio di dispositivi dal prezzo più accessibile, come iPhone SE e iPad “base”. In Italia, si parte da 529 euro per il primo e da 389 euro per il secondo.

E cosa dire di Andorid invece? Il robottino verde ha dalla sua la natura open-source e la sua compatibilità con dispositivi anche diversi da smartphone e tablet. iOS, al contrario, è una esclusiva dei prodotti a marchio Apple. E poi, il mercato offre device Android per tutte le tasche, anche intorno ai 100 euro.