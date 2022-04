iOS 16, tutte le novità attese al WWDC 2022

Salute, Notifiche, Rilevamento Incidenti e molto altro. Ecco le novità di iOS 16, la prossima versione del sistema mobile Apple in arrivo al WWDC 2022.

Notifiche smart, Rilevamento Incidenti, miglioramenti a Salute e Musica e supporto iniziale ai visori AR. Queste solo alcune delle novità di iOS 16, la prossima versione del sistema mobile Apple in arrivo al WWDC 2022. Ecco tutto quel sappiamo.

iOS 16

Feature di Sistema

Notifiche Migliorate

Feature di Rilevamento Incidenti e impatti violenti (sia su iPhone che su Apple Watch; funzionerà in maniera simile al Rilevamento Cadute di watchOS 9)

Supporto preliminare a Apple Glasses

Salute

Monitoraggio Sonno più sofisticato

Nuova gestione medicine e promemoria farmaci

Nuove funzionalità ciclo e salute donna

Apple Music

Nuova app Apple Music Classic specializzata in musica classica

Interfaccia grafica basata su Primephonic

Nuovi feedback “visivi, audio e aptici”

Collegamenti incrociati tra app Apple Music‌ e Apple Classical

Supporto all’Audio Lossless e Audio Spaziale su Apple Music Classic

iPadOS 16

Su iPadOS 16 non si sa molto, ma è inconfutabile che le gran prate delle feature di iOS 16 confluiranno anche nella versione per iPad. A cui si aggiungeranno alcune migliorie specifiche per tablet. Tipo: