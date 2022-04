Apple dice che iOS 15.4.1 aumenta la batteria di iPhone. In realtà, ciò avviene solo su alcuni modelli. Per altri, le prestazioni calano.

Stando alle promesse, l’ultima versione di iOS doveva risolvere il problema della scarsa autonomia su iPhone. E invece, sembra che iOS 15.4.1 allunghi la durata della batteria solo di alcuni modelli iPhone. Per gli altri, le prestazioni calano: ecco quali sono i modelli sfigati.

Formalmente, era un update minore. Ma in realtà, era atteso da molti utenti poiché risolve un bug che influenzava in modo negativo l’autonomia dei dispositivi. “La batteria poteva esaurirsi più rapidamente del previsto in seguito all’aggiornamento ad iOS 15.4” spiegava Apple, e con 15.4.1 il problema dovrebbe essere rientrato.

I Test Smentiscono

Quelli di iAppleBytes hanno voluto testare la bontà del software, e hanno misurato la durata della batteria di tutti i modelli di iPhone dall’SE originale ad iPhone 13, prima e dopo l’aggiornamento. I risultati di Geekbench 4, tuttavia, confermano che un piccolo aumento della durata della batteria si è visto solo su alcuni modelli, vale a dire:

iPhone 6S

iPhone 7

iPhone 8

iPhone 12

Su altri modelli, invece, iOS 15.4.1 ha peggiorato un po’ la durata della batteria. Ovvero su:

iPhone SE

iPhone XR

iPhone 11

iPhone SE

iPhone SE 13

E il tracollo peggiore si è visto sul modello più improbabile, vale a dire iPhone 13 con il 5,5% di calo prestazionale. Certo, si nota poco perché l’ultima generazione di iPhone vanta comunque la batteria più capiente della scuderia, ma il problema resta.

Come Risolvere?

Purtroppo non c’è molto che si possa fare, se non attendere un nuovo intervento di Apple; se e quando ci sarà. Perché la verità è che ogni aggiornamento porta sempre con sé variazioni nella durata della batteria, talvolta in in meglio, talvolta in peggio.

Astenersi dall’installazione di iOS 15.4.1, tuttavia, non è una soluzione. L’aggiornamento infatti corregge un grave bug che poteva portare “all’esecuzione di codice arbitrario con privilegi kernel” e questo tipo di minaccia è già stato sicuramente sfruttato nel mondo reale. In altre parole, siete a rischio violazione, se non aggiornate al più presto.