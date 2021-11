iOS 15.1.1 risolve un problema con le chiamate su iPhone 12 e 13

Apple ha rilasciato iOS 15.1.1 ma solo per iPhone 12 e 13. Risolve un problema con le chiamate e va scaricato al più presto.

In queste ore, Apple ha rilasciato un piccolo ma importante update per specifici modelli di iPhone, vale a dire iOS 15.1.1. L’installazione è consigliata a tutti gli utenti al più presto.

L’aggiornamento, come detto, è disponibile solo per iPhone 12 e iPhone 13 e non ha un omologo per iPad. Il changelog è piuttosto laconico, e si limita a menzionare un generico miglioramento della qualità delle chiamate:

iOS 15.1.1 migliora le prestazioni in caso di caduta di linea sui modelli di iPhone 12 e iPhone 13

Tra l’altro, non si aveva notizia di questo update nei circuiti di Beta Testing degli sviluppatori, il che fa pensare ad un bug piuttosto importante emerso di recente e che necessitava di una correzione immediata. Dunque, un po’ a scatola chiusa, il consigliamo che diamo è di aggiornare al più presto, se possedete uno di questi dispositivi.

iOS 15.1.1 arriva a distanza di un paio di settimane dal rilascio di iOS 15.1 che ha introdotto SharePlay e le feature di condivisione musica, app e schermo. E a poche settimane di distanza dal prossimo aggiornamento software, vale a dire iOS 15.2 che invece porterà in dote l’Eredità Digitale, la scansione degli smart tracker e molto altro.

Installare iOS 15.1.1

Come sempre, è possibile installare iOS 15.1.1 su iPhone in modalità Over the Air attraverso le funzionalità di aggiornamento del sistema operativo che trovate in Impostazioni → Generali → Aggiornamento software; in alternativa è possibile connettere l’iPhone al Mac e seguire le istruzioni del Finder, o al PC e aprire iTunes.