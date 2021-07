iOS 14.7 disponibile per il download, ma niente versione iPadOS

Disponibile iOS 14.7 per iPhone, che risolve diversi bug e introduce il supporto alla batteria esterna MagSafe. Manca però la variante iPad.

In queste ore, Apple ha rilasciato la versione definitiva di iOS 14.7 che introduce il supporto alle batterie esterne MagSafe per iPhone, e alla condivisione della linea di credito di Apple Card (solo negli USA). Tuttavia, contrariamente a quanto si legge su Internet, non risulta che al momento della pubblicazione di questo articolo sia disponibile anche una variante per iPad. Il che rappresenta un evento piuttosto insolito per Cupertino.

Nel nostro paese, iOS 14.7 include i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi per iPhone:

Supporto per la batteria esterna MagSafe per iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Aggiunta la possibilità di gestire i timer di HomePod dall’app Casa.

Le informazioni sulla qualità dell’aria sono ora disponibili in Meteo e in Mappe in Canada, Francia, Italia, Paesi Bassi, Corea del Sud e Spagna.

La libreria di Podcast ti consente di scegliere se visualizzare tutti i podcast oppure solo quelli che segui.

Opzione per la condivisione delle playlist mancante in Apple Music.

La riproduzione dell’audio in formato Dolby Atmos e Lossless di Apple Music poteva interrompersi in modo inatteso.

Il messaggio relativo all’assistenza per la batteria che poteva essere scomparso dopo il riavvio su alcuni modelli di iPhone 11 è stato ripristinato.

Gli schermi Braille potevano mostrare informazioni non valide durante la composizione di messaggi in Mail.

Per informazioni sul contenuto di sicurezza degli aggiornamenti software di Apple, è possibile consultare questa pagina Web.

L’update può essere effettuato come sempre direttamente dal dispositivo, in Impostazioni -> Generali → Aggiornamento Software.

MagSafe Battery Pack

Le batterie esterne MagSafe sono l’ultima novità lanciata da Apple di recente. Si tratta di un accessorio con batteria integrata da 11.13Wh che si aggancia magneticamente al retro del telefono e che permette di aumentare l’autonomia del telefono in modo pratico.

Una Batteria Esterna MagSafe non può ricaricare al 100% un iPhone a causa dell’inefficienza del protocollo Qi, e sebbene quando è collegato alla corrente può arriva a 15W di potenza, di norma in mobilità effettua la ricarica wireless a 5W. Pertanto, non sorprende che il prodotto in questione sia stato accolto con scarso entusiasmo dagli utenti. Tanto più che costa la bellezza di 109€ e non include neppure il cavo di ricarica; un prezzo francamente fuori mercato, visto che su Amazon si trovano prodotti analoghi a prezzi nettamente inferiori.

