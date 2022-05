Insta360 GO 2 ActionCam a un SUPER PREZZO su eBay

Piccola, impermeabile e stabilizzata, questa Action Cam crea epici video a 360 gradi, e su eBay è anche super scontata.

Insta360 GO 2 è una divertente Action Cam di soli 27 grammi in grado di registrare a 360 gradi. Piccola, potente, impermeabile e stabilizzata, costa molto meno di altri prodotti simili ma permette di creare video davvero spettacolari e di grande impatto visivo senza fatica. È perfetta per viaggi, sport, vlog e molto altro, ed è lo sfizio tecnologico perfetto per immortalare le vostre prossime vacanze. E oggi è in super offerta su eBay a 289€ invece di 320€.

Acquista Insta360 GO 2 a 289€ invece di 320€

Feature

Piccola e potente: Fotocamera d’azione delle dimensioni di un pollice che pesa solo 27 gr. Utilizza un potente sensore d’immagine da 1/2.3″ per girare video nitidi a 1440p. Robusta e impermeabile fino a 4mt.

Montala ovunque: Design della telecamera indossabile. Monta GO 2 ovunque con i suoi accessori magnetici in dotazione e scatta a mani libere.

Stabilizzazione FlowState: La stabilizzazione dell’immagine e gli algoritmi di livellamento dell’orizzonte mantengono il tuo video stabile indipendentemente da dove monti la GO 2. Adatta agli sport d’azione.

Custodia di ricarica multiuso: Viene fornito con una custodia tascabile che è anche un caricatore, un telecomando e un treppiede tutto in uno. Estende la durata della batteria fino a 150 minuti.

Nella confezione: 1x Insta360 GO 2 (32GB), 1x Custodia di ricarica, 1x Protezione Lenti (pre-installata), 1x Ciondolo Magnetico, 1x Supporto Girevole, 1x Easy Clip e 1x Cavo di Ricarica di Tipo C.

Caratteristiche Tecniche

Stabilizzazione FlowState

Mani Libere

Montala Ovunque

1440p 50fps

Impermeabile fino a 4m di profondità

Auto Editing

Hyperlapse

Slow Motion

Controllo Remoto

Anteprima WiFi

Contenuto della Confezione