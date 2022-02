Secondo i più non è possibile utilizzare una suoneria personalizzata su iPhone, ma in realtà la si può creare con GarageBand o iTunes.

“iOS non è libero come Android, ti limita addirittura nella scelta della suoneria“, questa è una frase – parola più, parola meno – pronunciata spesso in dibattiti riguardanti i due sistemi operativi per smartphone più diffusi. Ma è davvero così?

Sorvolando sul concetto di “libertà”, bisogna ammettere che cambiare la suoneria del proprio iPhone non è una esperienza così appagante. Ci si reca in Impostazioni > Suoni e feedback aptico > Suoneria e qui se ne può scegliere una tra quelle disponibili. Certo, è possibile acquistarne di nuove tramite iTunes Store, ma resta il problema per chiunque voglia usare una suoneria personalizzata, che non può acquistare su uno store digitale.

La verità è che con qualche passaggio in più è possibile aggirare l’ostacolo e utilizzare una suoneria custom, ma è richiesto l’utilizzo di GarageBand o iTunes.

Suoneria personalizzata con GarageBand

GarageBand è un’applicazione gratuita di Apple, preinstallata su iPhone, iPad e Mac (ma può essere eliminata). È uno studio di registrazione in formato digitale e permette di esportare un brano sotto forma di suoneria.

L’applicazione è gratuita e può essere scaricata da App Store in qualsiasi momento. L’unico “problema” è il peso: quasi 2GB su iOS e iPadOS.

Lancia l’applicazione GarageBand Clicca sul pulsante “+” in alto a destra Nel tab Tracce, scegli Registratore audio Clicca sulla quarta terza icona (partendo da sinistra) in alto a sinistra

Clicca sull’icona Loop, in alto a destra

Apri il tab File e clicca su “Cerca elementi nell’applicazioni File“ Seleziona il file audio che vuoi utilizzare come suoneria (verrà importato nella sezione Loop) Trascina il file nella schermata con le tracce Clicca sull’icona della freccia che punta verso il basso e scegli l’opzione “I miei brani“ Rinomina il brano (se vuoi) Premi sul brano per qualche secondo per richiamare il menu con diverse voci Seleziona Condividi, quindi Suoneria Clicca su Esporta (in alto a destra) Ora troverai la tua suoneria in Impostazioni > Suoni e feedback aptico > Suoneria

Suoneria personalizzata con iTunes/Finder