iMac M1: alcuni modelli hanno lo schermo storto

Alcuni iMac M1 hanno un difetto di progettazione: il piedistallo è più o meno storto, il che significa che lo è pure il display.

Quando vi consegneranno il vostro fiammante iMac M1, prendetene accuratamente le misure perché in alcuni casi il piedistallo non è ben allineato. Il che significa che il display è storto.

Alcuni iMac M1 hanno un difetto di progettazione: il display è più o meno sghembo. In alcuni casi il difetto rientra nel millimetro di differenza tra il lato destro e quello sinistro, passando inosservato, ma in altri è piuttosto visibile e fastidioso.

Se ne è accorto per primo lo YouTuber iPhonedo. Durante la videorecensione dell’iMac M1, centimetro alla mano, ha scoperto che il computer era disallineato con il ripiano su cui poggiava. E in seguito alla diffusione del video, sono emerse altre segnalazioni analoghe, sia sul forum di supporto Apple che su Reddit.

“Ciao,” scrive uno. “Ho appena ricevuto il nuovo iMac M1 24 Pollici oggi e avevo l’impressione che lo schermo fosse inclinato sul lato inferiore destro. 1 mm non è molto, ma è abbastanza perché si noti. Nessun altro ha lo stesso problema?” E un altro:

Ho verificato il mio dopo aver visto il video, ed anche lui è storto. Non come quello del video, ma neppure completamente a livello. Sono fuori dai tempi di restituzione e non posso permettermi di stare senza computer di lavoro per un mese, ma sono super scontento tra tutte le società Apple consegni unità con un tale evidente difetto.

iMac M1 Azzurro Apple iMac M1 Coinvolgente display Retina 4.5K da 24" con ampia gamma cromatica P3 e una luminosità di 500 nit* Compra su Amazon

iMac Storto: Cosa Fare?

Prima di farsi venire il panico, comunque, partiamo da quel che sappiamo con certezza: per ora il fenomeno sembra verificarsi davvero su un numero molto esiguo di casi. E non sembra un problema risolvibile lato utente.

Semplicemente, quando riceverete il vostro nuovo iMac 24″, verificate che sia tutto a posto anche su questo fronte: in caso contrario, rimandatelo indietro e tanti saluti. In questi casi, un abbonamento a Prime è più che sufficiente per stare tranquilli: nei casi più gravi, tra l’altro, Amazon spesso chiude un occhio e allunga i tempi per il reso.

Chi invece ha acquistato da Apple e si è accorto del difetto oltre la finestra dei 14 giorni per il reso, ha davanti due strade: provare a chiedere un’eccezione al Genius di turno, oppure lasciarlo in assistenza col rischio però che non si possa far nulla. È infatti possibile che esista una tolleranza come per iPad Pro, e che al di sotto di un certo differenziale per Cupertino non sia un difetto. Aggiorneremo il post non appena emergeranno nuovi elementi.

Verde Apple iMac M1 Colori brillanti e un design sottilissimo: solo 11.5 mm di spessore Compra su Amazon

Leggi anche: