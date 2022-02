Senza alcun preavviso, non è più disponibile per tanti utenti Apple: il servizio “Il mio streaming Foto” è prossimo alla chiusura.

Parlando di sincronizzazione di foto (non di video) in casa Apple, il primo passo in questa direzione è stato “Il mio streaming foto”. Un servizio nato per consentire l’accesso a foto scattate di recente (per una massimo di 1000 foto) da iPhone e iPad oppure caricate da Mac o PC Windows.

Ebbene, stando alle segnalazioni di diversi utenti Mac – tra cui Glenn Fleishman di Macworld – “Il mio streaming foto” pare sia scomparso nel nulla. Effettuando qualche ricerca sul web si scopre che l’anomalia è abbastanza diffusa e che – almeno per il momento – non c’è una vera spiegazione a tale situazione.

Il mio streaming foto carica le foto più recenti (ad eccezione delle Live Photo) in modo da poterle visualizzare e importare su tutti i tuoi dispositivi. Le foto vengono conservate nell’album Il mio streaming foto per 30 giorni. Foto di iCloud carica tutte le foto e i video su iCloud e li tiene aggiornati su tutti i tuoi dispositivi.

Apple non ha annunciato in alcun modo l’imminente chiusura del suo servizio, ma di fatto lo ha reso inutilizzabile per tanti suoi utenti. A questo punto vien da pensare che il suo destino sia ormai segnato.

Questione di ID Apple?

Nella pagina di supporto si legge l’avviso che segue. È forse un indizio?

Se hai creato il tuo ID Apple di recente, Il mio streaming foto potrebbe non essere disponibile. Se Il mio streaming foto non è disponibile, usa Foto di iCloud per conservare le tue foto e i tuoi video in iCloud.

Ma cosa si intende per “recente”? L’azienda di Cupertino non è molto chiara, ma secondo la redazione di Macworld questo alert è apparso per la prima volta il 18 agosto del 2018. Allora è un problema di ID Apple? Non proprio.

Stando alle segnalazioni comparse in rete, il servizio non è più disponibile anche per coloro che hanno creato un ID Apple prima del 2018 e che non utilizzano Foto di iCloud.

Gli indizi puntano in una direzione: la chiusura de “Il mio streaming foto” potrebbe essere ufficializzata a breve, del resto Apple non aggiorna questo servizio da anni (non supporta nemmeno le Live Photo, ad esempio).