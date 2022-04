Questi modelli di MacBook air sono formalmente obsoleti. Ciò significa che Apple non offre più assistenza né riparazioni per questi prodotti.

Prima o poi doveva accadere. Anche il MacBook Air 11″, assieme a sue due cugini da 13″, è formalmente diventato obsoleto. Ciò significa che d’ora in avanti Apple non offrirà più assistenza né riparazioni per questi prodotti.

A partire dal prossimo 30 aprile, si allunga la lista dei prodotti obsoleti di Cupertino. Niente più pezzi di ricambio né assistenza, neppure a pagamento o fuori garanzia per i seguenti modelli:

MacBook Air (11″ Inizio 2014)

MacBook Air (13″ Inizio 2014)

MacBook Pro (13″ Metà 2014)

Pertanto (e con effetto praticamente immediato) “Apple interrompe l’assistenza hardware per alcuni prodotti obsoleti dal punto di vista tecnologico” si legge tra le spiegazioni. “Il tuo dispositivo è supportato da continui aggiornamenti del sistema operativo e da una rete di oltre 5000 centri assistenza che eseguono riparazioni certificate Apple su cui puoi contare se accade qualcosa di imprevisto.”

Apple considera vintage i prodotti di cui è stata interrotta la produzione più di 5 ma meno di 7 anni fa; si definiscono invece obsoleti i prodotti di cui è stata interrotta la vendita più di 7 anni fa. Tuttavia, in alcuni paesi potrebbero essere ancora disponibili le sostituzioni batteria, per via di leggi locali.

Apple ha dismesso il MacBook Air 11″ a ottobre 2016, subito dopo l’evento in cui introdusse il primo MacBook Pro con Touch Bar. Da allora, l’unico Air disponibile è stato quello con display da 13″ che attualmente include chip M1 e che è stato aggiornato lo scorso novembre. Il prossimo update di gamma è atteso nel 2023, con un MacBook Air 15″.