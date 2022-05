I 5 migliori Smartwatch economici alternativi a Apple Watch del 2022

Ecco i migliori smartwatch e smartband del 2022 nella fascia di prezzo sotto i 100€, compatibili con iPhone.

Non esiste lo smartwatch perfetto: esisto quello che si adatta meglio alle vostre esigenze. Alcuni hanno bisogno di un prodotto specifico per gli allenamenti, ad altri invece basta un display su cui leggere le notifiche delle app. Altri ancora hanno necessità di uno schermo grande perché ci vedono poco, e poi c’è chi pretende la presenza di Alexa per gestire domotica e acquisti su Amazon.

A prescindere dal tipo di necessità che potreste avere, tuttavia, ci sono pochi prodotti in questo range che rispondono a rigidi requisiti di qualità, affidabilità e robustezza che un utente Apple si aspetta.Per questo, abbiamo scelto per voi i 5 smartwatch più interessanti tra quelli a meno di 100€ del momento. Ed ecco la nostra personalissima classifica.

1. Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart

Schermo AMOLED 49% più grande del suo predecessore Mi Smart Band 5; risoluzione 326 PPI, per vedere immagini e contenuti testuali ancora più nitidamente. Tracciamento Sport con 30 modalità, monitoraggio del sonno, batteria da 14 giorni, e resistente all’acqua fino a 5 ATM 50m. Vince lui a mani basse.

2. Xiaomi Orologio Intelligente

Display touch a colori da 1.55 ” ad alta risoluzione, Controllo SpO₂ e monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24. Monitoraggio di SpO₂ anche durante il sonno, sensore integrato PPG ad alta precisione per monitorare la frequenza cardiaca 24 ore su 24, GPS indipendente multi-sistema e 10 giorni di autonomia. Per questo rientra di sicuro nei migliori smartwatch del 2022.

3. Amazfit A1823

Stiloso e elegante, include display sempre acceso, notifiche intelligenti, scocca impermeabile fino a 50 metri, 13 modalità sportive e un’eccezionale durata della batteria di 30 giorni.

4. Amazfit GTS 2 Mini con Alexa

Nuova versione con Alexa integrata per traduzioni, impostare sveglie e timer, creare liste della spesa, controllare il tempo, controllare i tuoi dispositivi domestici intelligenti e altro ancora. La batteria dura 14 giorni, e include ben 68 Modalità Sportive e 5 ATM di impermeabilità. Oltre ovviamente al monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, misurazione SpO2 e monitoraggio della qualità del sonno e del livello di stress.

5. Amazfit GTS Smartwatch

L’Amazfit GTS Smartwatch è un orologio Fitness impermeabile fino a 5 ATM con durata della batteria fino a 14 Giorni. Con GPS, 12 modalità di Allenamento, Contapassi, Monitor del Sonno per Sport, conclude la nostra classifica dei migliori smartwatch 2022.

