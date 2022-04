Hub USB-C per MacBook Pro/Air: solo 10€ con Coupon

Questo Hub USB-C si integra alla perfezione col design del tuo MacBook Pro e MacBook Air e ne espande le funzionalità aggiungendo 2 Connettori Thunderbolt 3, una porta USB di Tipo C, una porta di Uscita Video HD 4K, 2 Porte USB 3.0 e Lettore di Schede SD/Micro SD. Il tutto a soli 10€ grazie a un Coupon Sconto da 15€.

Acquista Hub USB-C per MacBook Pro a 10,99€ invece di 25€

⚠️ Importante: per usufruire dello sconto immediato, ricordati di spuntare la voce Applica Coupon 15€ prima di mettere il prodotto nel carrello. ⚠️

[Espansione hub USB C 7 in 1] La porta HDMI 4K supporta la proiezione su grande schermo ad alta definizione. USB-C Thunderbolt 3 integra trasmissione dati a 40 Gbps e ricarica PD a 100 W in uno. Porta dati USB-C e porta 2* USB 3.0, più dispositivi esterni possono essere collegati contemporaneamente, garantendo l’efficienza dell’ufficio. Slot per scheda SD / Micro SD, supporta la lettura rapida dei dati a 5 Gbps.

[Progettato per Macbook Pro / Air] L’hub USB C espande le due porte USB-C del MacBook, basta collegarlo saldamente al tuo Mac e può funzionare stabilmente ad alta velocità proprio come le porte MacBook stesso. Compatibile con Macbook Pro / Air 2020/2019/2018 e gli ultimi modelli. Ma per mantenere il MacBook ben collegato, rimuovi l’involucro del laptop.

[Mighty USB-C Thunderbolt 3] La porta Thunderbolt 3 ha 3 funzioni in una porta. Può essere utilizzato per una trasmissione dati veloce fino a 40 Gbps e una ricarica rapida fino a 100 W. Thunderbolt 3 può anche essere utilizzato per eseguire il mirroring o estendere lo schermo di un laptop a una TV, monitor o proiettore e supporta fino a 5K @ 60Hz o due uscite video 4K 60Hz.

[Risoluzione HDMI 4K] Adattatore di uscita HDMI 4K o estendi il display del tuo MacBook Pro a una TV, monitor o proiettore tramite la porta di uscita HDMI e guarda video, foto e PPT su un grande schermo. La risoluzione è fino a 4K UHD (3840 x 2160 a 30 Hz). Supporta la risoluzione di traceback 2K / 1080p / 720p / 480p / 360p.