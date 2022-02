Hub USB-C per MacBook Pro/Air, prezzo folle: solo 13,99€

L’Hub USB-C per MacBook Pro/Air M1 con 2 Porte USB 3.0, Thunderbolt 3, 4K HDMI, Porta Dati USB- e Lettore SD/TF a soli 13,99€.

L’Hub USB-C per MacBook Pro e MacBook Air M1 con 2 Porte USB 3.0, Thunderbolt 3, 4K HDMI, Porta Dati USB- e Lettore di Schede SD/TF a un prezzo semplicemente irrinunciabile. Con un Coupon, costa solo 13,99€ incluse spedizioni Prime invece di 37,99€.

Hub USB-C per MacBook Pro e MacBook Air

Case in lega di alluminio grigio scuro, e un design elegante di forma rettangolare che si integra perfettamente con lo stile e i materiali del MacBook Pro e MacBook Air. Questo hub non è soltanto utile, è insostituibile. A questo prezzo, poi, non si può davvero chiedere di più.

Queste le caratteristiche del prodotto:

Trasferimento dati ad alta velocità di 5 Gbit/s

Potente porta Thunderbolt 3, supporta una ricarica rapida da 100 W e un’uscita video di alta qualità (4K a 60 Hz). Fornisci la modalità mirror e la modalità estesa per goderti un ampio display a doppio schermo

Uscita HDMI 4K UHD (3840 * 2160 a 30Hz)

Slot per schede SD/TF fino a 512 GB

Dimensioni del prodotto: lunghezza-larghezza-altezza 12 x 3,8 x 1,1 centimetri