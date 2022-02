Hub USB-C per iPad Pro: Jack Audio, HDMI Schede SD/TF a 15,99€

Questo Hub USB-C per iPad Pro è un accessorio che tutti i possessori di tablet Apple dovrebbero possedere. Permette di avere, con la praticità di un solo gingillo, tutte le porte di cui si può umanamente avere bisogno: Jack Audio da 3,5 mm, Porta HDMI 4K, Porta di Ricarica di Tipo C da 100W, Slot

Questo Hub USB-C per iPad Pro è un accessorio che tutti i possessori di tablet Apple dovrebbero possedere. Permette di avere, con la praticità di un solo gingillo, tutte le porte di cui si può umanamente avere bisogno: Jack Audio da 3,5 mm, Porta HDMI 4K, Porta di Ricarica di Tipo C da 100W, Slot per Schede SD/TF. L’accessorio è specificatamente progettato per iPad Pro 2018/2020 nei tagli da 11″ e 12.9″. E costa meno di metà prezzo: 15,99€ invece di 34,99€.

Acquista Hub USB-C per iPad Pro a 15,99€ invece di 34,99€

Progettato per iPad Pro 11/12,9 2018 2020 con porta USB-C, questo concentratore di porte mette a tua disposizione un gran numero di porte d’espansione per il tuo iPad Pro. Queste le caratteristiche principali:

Elevata velocità di trasmissione dei dati fino a 5 Gbps. Supporta anche tastiera/mouse/altri dispositivi USB.

Ingresso analogico e uscita video con controllo del volume da iPad.

HDMI per proiettori o TV.

Porta USB-C con erogazione massima di 100W.

Lettore di schede SD/TF con supporto fino a 512 GB.