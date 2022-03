Hub USB-C Multifunzione 7 in 1: solo 14,99€ invece di 24,99€

[Video HDMI 4K per un’esperienza premium] Estende lo schermo con la porta HDMI e trasmette direttamente video 4K UHD a HDTV, monitor o proiettori. L’hub USB C ti offre una sincronizzazione video con effetti 3D vividi. Perfetto per lo streaming di un film Full HD sulla tua HDTV; estendi un videogioco 3D sui tuoi monitor o mostra il tuo PPT attraverso i proiettori per le riunioni d’ufficio.