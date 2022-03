Hub USB-C Definitivo 11 in 1 a soli 45€ con codice sconto

Questa è la Docking Station definitiva per il tuo Mac. E oggi è scontata del 50% grazie a un codice promozionale.

Questo HUB USB-C 11 in 1 è l’hub definitivo per il tuo Mac. Contempla tutte le porte di cui si può aver ragionevolmente bisogno nella vita: USB-A multiple, Gigabit Ethernet, mini display Port, lettore schede SD, USB-C, HDMI e perfino VGA e Jack Cuffie. E oggi è scontata del 50% grazie a un codice promozionale.

Acquista HUB USB-C 11 in 1 a 44,98€ invece di 90€

Importante. Per ottenere lo sconto immediato del 50%, inserisci il codice BVK8JPQM nella sezione “Buoni regalo, voucher e codici promozionali” nella schermata del pagamento su Amazon.

Questa è la Docking Station dei tuoi sogni. Include HDMI e mini DP, uscita con risoluzione fino a 4 K x 2 K @ 30 Hz e uscita video Full HD 1920 x 1080 VGA, 3 porte USB 3.0, 1 porta dati USB C, interfaccia stereo di supporto per microfono e cuffie, lettore di schede SD/TF, 1 x Gigabit Ethernet e un pad di raffreddamento per laptop.

Supporta plug and play, Hot Swap, non richiede driver e si spinge a una velocità di trasferimento di 5 Gbps consente. La Ethernet invece arriva a 1.000 Mbit/s. È uno dei pochi a supportare fino a 3 monitor contemporaneamente connessi.