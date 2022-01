Hub USB-C 9 in 1 in offerta, e sconto extra per gli utenti Prime

Wacom Intuos Medium, tavoletta grafica TOP, sconto di oltre 70€

La tavoletta grafica portatile Wacom Intuos Medium è perfetta per disegnare schizzi, dipingere ed editare foto su Mac grazie alla stilo sensibile alla pressione. È perfetta per i grafici, ma anche per l’Home Office e l’E-Learning. E costa ben 70€ in meno rispetto al prezzi di listino.Acquista Wacom Intuos Medium Tavoletta Grafica a 99,99€ incluse