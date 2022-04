Hub USB-C 7 in 1: super prezzo a 22,49€ con Coupon

Hub USB C 7 in 1: Estendi le porte USB-C del tuo laptop fino a 7 (3 porte USB 3. 0(USB3.0 = 5 Gbps / USB 2.0 = 480 Mbps, 10 volte più veloce di USB 2.0), 1 porta 4K a HDMI, 1 porta di ricarica PD 100W, 1 lettore di schede SD, 1 lettore di schede TF ) che possono essere usate simultaneamente

Notevole Risoluzione: Goditi video in 4K @30Hz o video in 1080p @60Hz con l’uscita HDMI, che è in grado di replicare o estendere uno schermo o una TV in HD, un monitor o un proiettore