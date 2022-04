Offerta imperdibile quella oggi disponibile su un utilissimo Hub USB-C 6-in-1. Con il Coupon applichi uno sconto del 50%!

Un Hub è un accessorio incredibilmente utile, ed è sempre stato così. E lo è ancora di più per coloro che utilizzano quotidianamente laptop muniti solo di una o due porte USB-C, come il MacBook Pro del 2017.

Se sei alla ricerca di un Hub USB-C, potrebbe interessarti quello 6 in 1 oggi in offerta a 11,99 euro. Per ottenere lo sconto del 50% – sì, hai letto bene – è necessario spuntare il box “Coupon”, non dimenticarlo!

Acquista Hub USB-C 6-in-1 a 11,99 euro 23,99 euro

Tutte le porte di cui hai bisogno: uscita video 4K HDMI, 3 porte USB 3.0, lettore di schede SD/Micro SD. Modalità di utilizzo plug–and-play, senza bisogno di scaricare alcun driver.

Trasferimento dati senza sforzo: ideale per mouse cablati, tastiere, dischi rigidi. Le due porte USB 3.0 supportano una velocità di trasmissione fino a 5 Gbps, e una velocità di lettura fino a 104 Mbps. Gli slot per schede SD/TF supportano schede da 512GB.

L’adattatore Type-C è munito di una porta Thunderbolt 3 che supporta l’uscita video a 4K@30Hz.