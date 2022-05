Hub USB-C 6 in 1, espandi le porte del Mac a 27€ con Coupon

[ Hub 6 in 1 ] UGREEN USB C Hub con 4K @ 30Hz HDMI, 3x USB 3.0, lettori di schede SD e MicroSD. Tutte e 6 le porte consentono la connessione simultanea e saranno buoni aiutanti nel tuo lavoro.

[ Video HDMI 4K ] UGREEN Adattatore USB C supporta alta risoluzione fino a 4K 3840 x 2160 a 30Hz e trasmette in streaming video 4K o Full HD 1080p direttamente su HDTV, monitor o proiettore. Soddisfa la tua esigenza di utilizzare 2 schermi contemporaneamente. Retrocompatibile con risoluzioni 2K / 1080p / 720p.

[ Ampia Compatibilità ] UGREEN hub USB C HDMI è compatibile con Windows 11/10/8/7/XP/Vista/Chrome OS/Mac OS/Linux/Android ecc, come MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro, iPad Air, Surface Go, Surface Go 2, Surface Pro 7, Mac Mini, Galaxy S21, Tab S7 +/ S6 Lite, XPS13/ 15 ecc. UGREEN hub di tipo C supporta anche la funzione OTG, con la quale è possibile trasferire file/ immagini/ video direttamente dalla chiavetta USB al proprio smartphone.