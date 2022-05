Hub USB-C 4 porte: accessorio perfetto per i nuovi Mac a 17€

[ Prestazione Stabile ] UGREEN Adattatore USB C a USB ha una porta alimentazione mirco USB 5V/2A, si può alimentare multipresa USB quando si collegano i dispositivi affamati di potenza, come hard disk 3.5″ SSD HDD. La porta micro usb è usato per ricaricare Hub stessa, non per ricaricare altri dispositivi, si prega di non utilizzare l’hub come caricatore USB per il telefono.( l’alimentatore e il cavo non sono inclusi nel pacchetto).