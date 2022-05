Hub USB 7 porte con interruttori singoli: 10€ con spedizioni

Questo geniale Hub USB 7 porte ha una particolarità che lo rende unico: include degli interruttori singoli per ogni porta USB.

Questo geniale Hub USB 7 porte ha una particolarità che lo rende unico: include degli interruttori singoli per ogni porta USB, e costa solo 10€ spedizioni incluse.

Acquista Hub USB 7 porte a 10€

Sottile, leggero e resistente, il Lobkin Multi-Porta USB include 7 porte in 1, e costituisce l’accessorio perfetto per viaggi, l’ufficio, per casa e scuola. Permette di avere 7 porte USB a partire da una, con velocità velocità fino a 5 Gbps. È compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi e retrocompatibile con USB 1.0.

La caratteristica più interessante è la presenza di 7 interruttori di accensione/spegnimento individuali così da evitare di dover fare attacca e stacca, e ridurre l’usura delle delicate prese USB. Compatibile con tutti i sistemi Windows, Mac e Linux, costa anche davvero pochissimo.

Ognuna delle porte ha al suo fianco un piccolo LED di colore verde che si accende appena viene collegato un dispositivo. Utile per vedere sempre se la porta è attiva o meno. Il design è “industrial” e molto professionale, adatto all’uso in ufficio o contesti di business.

