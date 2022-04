Hub per Mac Mini con alloggiamento HD, in sconto a 76€

L’Hub USB-C con custodia per disco rigido per Mac Mini M1 è una Docking Station per Mac mini di ultima generazione che include porte aggiuntive, dissipatore e alloggiamento per hard disk. È facilissimo da montare e rimuovere, ed è anche molto stiloso. È il compagno perfetto per il computer mignon di Apple.

Acquista Hub per Mac Mini con alloggiamento HD a 76€ invece di 99€

Hub USB C per Mac Mini M1 + alloggiamento HDD 2 in 1: l’installazione senza attrezzi è più comoda, plug and play. L’alloggiamento per disco rigido interno SATA da 2,5″ integrato può espandere lo spazio di archiviazione dei dati di Mac Mini M1. (Non è consigliabile utilizzare dischi rigidi superiori a 1,2 A) NOTA: la velocità di trasmissione dell’HDD è di circa 100 Mb/S e dell’SSD è di circa 300 Mb/S.

Segnale fluido: la mini docking station Elecife, la tecnologia MCVM integrata, può ridurre le conchiglie metalliche per schermare o segnalare interferenze di WiFi e Bluetooth.

Porte di espansione 7 in 1 per Mac Mini Dock: la mini docking station per Mac ha due USB 3.0, un lettore di schede TF e SD, una porta di tipo C e una di tipo C sul retro per il collegamento a Mac Mini

Design unico e innovazione tecnica: l’hub Elecife Mac Mini M1, con design brevettato di ventilazione e materiale di alta qualità, ha una buona efficienza sulla dissipazione del calore. E l’innovazione tech-NCVM crea texture fantasia, aspetto elegante.