HP LaserJet M110we con 6 mesi di inchiostro incluso: sconto del 15%

La stampante a singola funzione HP LaserJet M110we è compatibile con AirPrint (non richiede driver) e include 6 Mesi di Piano Toner Instant Ink con HP+. E oggi è scontata del 15%: costa 119€ invece di 135€.

Perfetta per casa, l’ufficio domestico, e piccole e medie imprese, questa stampante monocromatica Formato A4 stampa in bianco e nero alla velocità di 20 pagine al minuto. Include funzionalità di stampa fronte/retro manuale e supporta Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, HP Smart App, AirPrint, USB 2.0. In più:

Scopri HP+: la stampante dotata anche di funzionalità di sicurezza, monitora i livelli di toner e con Instant Ink riceverai le cartucce a casa prima ancora che tu rimanga senza; inoltre le cartucce sono realizzate con materiale riciclato.

Più Garanzia: Con HP+ ottieni 1 anno di garanzia supplementare e 6 mesi di piano toner instant Ink incluso. Instant Ink è un servizio che ti consegna le cartucce toner a domicilio prima che tu rimanga senza e ti consente di stampare a partire da 1,99€ al mese.

E’ compatibile con le cartucce toner originali: HP 142A Nero (W1420A)