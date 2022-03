Honor Router 3 WiFi 6+ velocità wireless estrema: scontato a 38,99€

4 Antenne ad alte prestazioni: Il router adotta le esclusive antenne esterne HUAWEI da 2,4 GHz e 5 GHz ad alto guadagno per una migliore copertura Wi-Fi. Il router è in grado di inviare dati a più dispositivi contemporaneamente. (massimo 4 dispositivi su 2,4 GHz, massimo 16 dispositivi su 5 GHz).

Funzioni di risparmio energetico: Il router supporta 3 diverse modalità di alimentazione: alta, media e bassa per soddisfare le diverse esigenze in diversi momenti della giornata e in ambienti diversi. Il timer Wi-Fi ti consente di disabilitare il Wi-Fi durante periodi di tempo specifici (come dopo la mezzanotte o quando sei al lavoro) per ridurre il consumo di energia.