Honor 60 SE “si ispira” al design di iPhone 13

Dopo aver lanciato Honor 60 e 60 Pro nel mercato interno solo due mesi fa, Honor torna alla carica con Honor 60 SE, uno smartphone 5G con un design della fotocamera molto familiare: ricorda tantissimo iPhone 13 Pro.L’ultima fatica di Honor è già disponibile in pre-ordine in Cina, con consegna prevista a partire dal 18 febbraio.

Dopo aver lanciato Honor 60 e 60 Pro nel mercato interno solo due mesi fa, Honor torna alla carica con Honor 60 SE, uno smartphone 5G con un design della fotocamera molto familiare: ricorda tantissimo iPhone 13 Pro.

L’ultima fatica di Honor è già disponibile in pre-ordine in Cina, con consegna prevista a partire dal 18 febbraio. L’entry level include 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione al prezzo di 345$ (305€), mentre il modello da 256 GB costa 393$ (350€ circa).

In base alle specifiche dichiarate, Honor 60 SE integra un processore MediaTek Dimensity 9000, e un display Full HD+ OLED da 6,67″ con frequenza di aggiornamento di ben 120Hz (come Pro Motion su iPhone 13 Pro). Niente notch, però: la fotocamera frontale infatti prevede solo un piccolo foro nella parte superiore dello schermo, sotto cui alloggia il sensore da 64 Megapixel per selfie e videochiamate.

La vera peculiarità di questo dispositivo, in ogni caso, è l’estrema somiglianza allo stile e alle forme di iPhone 13 Pro. Nella parte posteriore della scocca trova alloggiamento un sistema a tripla fotocamera con tre sensori diversi: da 64, da 8 e da 2 Megapixel rispettivamente per profondità di campo e Ultragrandangolare; a differenza di iPhone 13 Pro, tuttavia, il flash è posizionato in alto e non in basso.

Le somiglianze però finiscono qui. A livello di sistema operativo includerà Android con Magic Ui 5.0 (che però dovrebbe aggiornarsi a Magic Ui 6.0 entro il rilascio). Se e quando arriverà in Italia, è ancora tutto da vedere.