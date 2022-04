HomePod FaceTime integrerà anche funzioni di Apple TV

Apple non ha rinunciato a lanciare un HomePod con schermo, fotocamera e funzionalità FaceTime e Apple TV. Arriverà presto.

Apple sta ancora mettendo a punto un ibrido tra HomePod e Apple TV con fotocamera, schermo e funzionalità FaceTime. Lo rivela una delle fonti più affidabili in assoluto.

All’interno della Beta di tvOS 14.5, il sistema operativo che viene utilizzato da dal 2020 sulla linea HomePod al posto di iOS, erano stati scoperti i riferimenti a FaceTime, iMessage e AVFCapture, il protocollo di registrazione video. Era praticamente la conferma che a Cupertino stanno sviluppando un HomePod Video con funzionalità di segreteria telefonica e videochiamata.

E a quanto pare non manca molto al suo lancio. Ne è convinto Mark Gurman di Bloomberg, che scrive:

Domanda: Pensi che stia arrivando un nuovo dispositivo HomePod?

Risposta: Assolutamente sì. Penso che un nuovo HomePod sia in dirittura d’arrivo, e nello specifico un dispositivo che combini HomePod, Apple TV e una fotocamera FaceTime. Non penso che stiano sviluppando un HomePod grande stand-alone, ma magari un nuovo HomePod mini sì. In ogni caso, il nuovo combinato sarà al centro dell’approccio di Apple, con tantiHomePod mini sparsi per casa.

Dunque si parla di un hub centrale con funzionalità video e tanti satelliti nelle altre sale. Il che finalmente creerebbe quella “strategia unificata” nel settore dello smart home che hanno tutti i competitor tranne Apple. Amazon ha da anni a catalogo un Echo Show, e Google ha Nest Hub Max; perfino Meta ha Facebook Portal. La verità è, se e quando arriverà, HomePod Video sarà già in ritardo.

Approfondisci:

Sai che all’interno di ogni HomePod mini c’è un sensore integrato (e disattivato) di umidità e temperatura? L’hanno scoperto quelli di iFixit, durante il consueto disassemblaggio, e pare che servirà in futuro per attivare le routine HomeKit relative a riscaldamento e raffrescamento. Per saperne di più ti rimandiamo al nostro post di approfondimento.