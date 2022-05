HD Esterno Toshiba 4TB Canvio Basics: solo 79€

Il Toshiba Canvio Basics da 4TB è perfetto per i backup di Time Machine e come archivio di foto e video, e oggi è anche scontato.

Il Toshiba Canvio Basics, disco rigido esterno da 4TB, costa solo 79€ su Amazon, e non a caso è il più venduto del giorno. Perfetto per i backup di Time Machine e come archivio di foto e video.

Acquista Toshiba Canvio Basics HD esterno da 4TB a 79,99€

Autoalimentato, compatto e robusto, questo hard disk esterno è pronto all’uso con Microsoft Windows e macOS, e non necessita di alcuna installazione software. Sulla scrivania o in movimento, il suo design con finitura opaca lo rendono sempre attuale. Con l’hard disk puoi inoltre collegarti al tuo vecchio hardware grazie alla compatibilità con la porta USB 2.0. Gli hard disk Canvio Basics sono ideali per archiviare file musicali, filmati e immagini. Questi dispositivi sono alimentati tramite USB e possono essere utilizzati con un unico cavo USB collegato a un PC o notebook.

