SSD e Hard Disk Esterni: sconti fino al 58% al Prime Day

Su Amazon, SD e HD esterni di manca sono in super-offerta, con sconti fino al 58%. Ma la pacchia dura fino al 22 giugno.

Oramai è impensabile vivere senza un disco esterno. I drive SSD dei moderni Mac sono super-performanti, ma non raggiungono ancora le capienze degli hard disk tradizionali. E questa è la ragione per cui -prima o poi- tutti dobbiamo ricorrere ad unità esterne per Time Machine, ma anche per le librerie di Foto e Musica, per l’editing video, per conservare i monumentali backup di iPhone o per stipare l’archivio dei video domestici.

E il Prime Day 2021 è l’occasione ideale per acquistare l’SSD o l’HD Esterno che vi serviva. Gli sconti arrivano fino a oltre la metà rispetto al prezzo di listino e riguardano tutti i marchi più blasonati, come LaCie, WD, SanDisk e così via.

HD o SSD?

Il costo per Megabyte di un hard disk è nettamente inferiore a quello delle SSD, senza contare che nessuna SSD attualmente può arrivare ai 10TB e oltre dei dischi rigidi. Dunque se da una parte acquistare solo unità SSD esterne è improponibile per via dei costi, dall’altra ripiegare sulla vecchia tecnologia degli HD in tutti i casi è miope e costituisce un’unitile supplizio.

Il consiglio che vi diamo è di differenziare. Un’unità SSD è perfetta per lavorare con l’editing audio-video e fotografico, e per contenere i giochi perché gestisce grossi flussi di dati quasi alla velocità della SSD interna, ma senza appesantire quest’ultima coi rendering e i file di cache. Per gli archivioni multimediali e per tutti i contesti in cui la velocità non è importante, invece, meglio puntare su gli hard disk che offrono capacità di stoccaggio molto elevate a prezzi concorrenziali.

E visto che ci siamo, vi diamo la bella notizia. Fino al 21 giugno, Amazon ha in super-offerta tantissimi HD e SSD di ottime marche con sconti fino al 58%. Ecco i migliori in assoluto, selezionati per voi (così non dovete perdere tempo. Poi non dite che non vi vogliamo bene).

Vantaggi di Amazon Prime

HDD in Offerta

SSD in Offerta

