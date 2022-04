Gritin Supporto Telefono/Tablet regolabile è un porta-cellulare da tavolo antiscivolo e pieghevole che fa da Dock. Robusto e pratico, costa solo 6,99€ incluse spedizioni Prime.

Acquista Gritin Supporto Telefono/Tablet antiscivolo a 6,99€

È il più venduto su Amazon e gode anche di ottime recensioni. Questo supporto da smartphone/tablet è perfettamente compatibile con iPhone e iPad.

[Multi-angolo e Regolabile in Altezza] Il supporto per telefono è progettato ergonomicamente e può essere regolato in modo flessibile all’altezza (125-165 mm) e all’angolazione ideali (0 ° -200 °). Libera le mani e goditi un’esperienza più confortevole quando guardi un video o un film, giochi o registri un video.

[Ampia Compatibilità] Adatto per telefoni cellulari, tablet, lettori e altri dispositivi di dimensioni inferiori a 12,9 pollici. Come Phone 11 Pro Max/11/XS Max/XS/X/8/7/6/6S, iPad Pro, iPad Air, iPad Mini, Huawei Mediapad, Galaxy Tab,Kindle ecc.

[Robusto e Durevole] Realizzato in robusto ABS e alluminio, robusto e leggero. Con una base retrattile rinforzata, è stabile e non è facile cadere per garantire che telefoni cellulari e tablet siano più sicuri; Il design del centro di gravità basso può anche mantenere stabile il supporto.

[Design Pieghevole e Portatile] Questo supporto per telefono può essere facilmente piegato e riposto in qualsiasi tasca o zaino. È compatto e non occupa spazio, quindi è molto comodo in viaggio. Il design intuitivo della porta di ricarica consente di utilizzare il dispositivo durante la ricarica.