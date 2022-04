Big G lancia la campagna There’s No Place Like Chrome e punta i riflettori su quattro vantaggi del suo browser web.

Non ci sono dubbi su quale sia il browser web più diffuso a livello globale. Si tratta ovviamente di Chrome, lanciato nella mischia nel 2008 e da allora un punto di riferimento per tutti i naviganti del web. Di recente ha raggiunto la versione 100, riuscendo anche nell'”impresa” di scongiurare ogni paura per via delle tre cifre.

Alcuni ritengono sia un nemico della memoria RAM, altri pensano sia più lento rispetto a prodotti rivali, come Safari di Apple, Firefox e Opera. Critiche o meno, Chrome è sempre lì a troneggiare, e di tanto in tanto a Google piace ricordare al mondo di Internet quali siano i vantaggi della sua creatura.

È di qualche giorno fa la campagna pubblicitaria intitolata “There’s No Place Like Chrome”, composta da divertenti spot condivisi – ovviamente – su YouTube. Sono quattro clip molto brevi, ma che vanno dritte al punto (e strappano anche un sorriso, che non guasta mai).

Perché scegliere Chrome (secondo Google):