Geniale Mensola Multipresa con 6 ingressi: solo 18€ su Amazon

Questa mensola multipresa con 6 ingressi è semplicemente GENIALE e costa solo 18€ su Amazon, incluse spedizioni.

Questa mensola include anche una ciabatta Multipresa con 6 ingressi diversi che puoi attaccare sotto la scrivania, sopra il comodino o direttamente sul muro in cucina o in bagno. Vanta 2 prese e 4 porte di ricarica USB, e una Classe di efficienza energetica A. E costa solo 18€ incluse spedizioni.

A questo prezzo, è un sfizio a cui è difficile resistere. Basta infatti una normale presa Siemens per creare, letteralmente dal nulla, una stazione di ricarica super completa per i tuoi dispositivi e computer. E montando la mensola in dotazione, hai anche un punto in cui appoggiare i tuoi device. La ciliegina sulla torta? c’è pure una luce da notte che illumina in modo discreto l’ambiente circostante. E non solo: grazie al sensore di luminosità, si accende in automatico quando necessario.

