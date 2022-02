Galaxy Book e le altre novità Samsung al MWC del 27 febbraio

Al prossimo evento MWC del 27 febbraio, Samsung lancerà diverse novità tra cui un nuovo Galaxy Book. Ecco i prodotti attesi.

L’evento, completamente online in ossequio alle esigenze della crisi pandemica, sarà concomitante al Mobile World Congress 2022 di Barcellona che comincia in quei giorni, per concludersi il 3 marzo. Si tratta del secondo evento Samsung dell’anno, dopo l’Unpacked dello scorso 9 febbraio in cui -direttamente dal Metaverso- sono stati presentati il Galaxy S22, il Galaxy S22 Ultra e il Galaxy Tab S8. È evidente però che ci sia ancora parecchia carne al fuoco.

Nell’animazione rilasciata con l’invito, si vede un laptop che si apre, seguito da una serie di prodotti più piccoli, incluso uno smartphone, un tablet e uno smartwatch. Difficile tuttavia fare previsioni in base a questi pochi elementi. Senza contare che, come detto, smartphone e tablet di fascia alta sono già stati presentati all’inizio del mese.

In un post di presentazione dell’evento, Samsung cita esplicitamente “la prossima generazione di Galaxy Book” e l’intenzione di offrire una “esperienza senza soluzione di continuità tra i suoi dispositivi e sistemi operativi.” Parole che ricordano molto l’approccio di Apple con Sidecar e soprattutto Controllo Universale.

Vedremo come andrà. La presentazione Samsung del 27 febbraio si terrà alle 19.00 ora italiana, e sarà possibile seguirla in diretta streaming sul sito Web della società o sul suo canale YouTube. Samsung è la prima società al mondo per numero di brevetti depositati.