Fujifilm Instax Share Sp-3, Stampante Portatile per iPhone in Super Offerta

Scatta una foto su iPhone e stampala immediatamente con Fujifilm instax Share Sp-3. Oggi in super sconto su Amazon.

Scatta la foto su iPhone, e stampala immediatamente con Fujifilm Instax Share Sp-3 Black. Questa stampante portatile a colori e bianco e nero, è compatibile con iPhone e Android ed è super scontata a 178€ invece di 225€.

Acquista Stampante Portatile Fujifilm Instax Share Sp-3 a 178€ invece di 225€

“Allarga i tuoi orizzonti fotografici con la nuova stampante Fujifilm instax Share SP-3, progettata per stampare, in modo semplice e rapido, fotografie di alta qualità, nel nuovo formato instax SQUARE.” Si tratta di un formato quadrato 1: 1, molto apprezzato da artisti, fotografi professionisti e amatori, e formato standard sui social media come Instagram.

La stampante è disponibile in due varianti di colore (black e white), ma l’offerta riguarda esclusivamente la versione nera. Grazie all’app dedicata instax Share, ogni passaggio di stampa è semplice e divertente; è possibile stampare fino a 9 immagini su un’unica foto utilizzando il Template Collage o utilizzare la funzione per aggiungere testo alle foto stampate, e regolare il colore, la dimensione e l’ombra del testo. Oltre a Instagram, Facebook e Weibo, l’applicazione è compatibile con Dropbox, Google Photos e Flickr e ti permette di accedere direttamente ai tuoi social media o al sito web di archiviazione per selezionare l’immagine desiderata.

Queste le caratteristiche del prodotto:

Stampa foto nel creativo formato quadrato 1:1 (62×62 mm)

Stampa ovunque in modalità wireless dal tuo smartphone o tablet; adatta per feste, viaggi ed eventi all’aperto

Accesso facilitato ai tuoi social media (Facebook, Instagram, ecc.) per selezionare l’immagine da stampare

Componi ed elabora le tue immagini grazie ai Template e agli 11 filtri differenti

Pellicola a sviluppo istantaneo, guarda la foto scivolare fuori e l’immagine svilupparsi davanti ai tuoi occhi

Il formato SQUARE è ottimo nella fotografia artistica e la cornice nera esalta la vividezza e il contrasto delle immagini stampate

Contiene 10 fogli fotografici, dimensione dell’immagine quadrata 62 x 62 mm, dimensione della stampa 86 mm x 72 mm

Sensibilità ISO 800: con un’elevata qualità della grana, la pellicola instax assicura una foto nitida, una riproduzione chiara, colori vivaci e tonalità di pelle naturali

La confezione include già la Pellicola Istantanea (Formato Quadrato 62×62 mm) da 10 Foto.