Fire TV Stick 4K Max, tv in streaming con Alexa: solo 39€

La Fire TV Stick di punta è oggi disponibile a 39,99€ grazie ad un imperdibile sconto di 25 euro, e puoi guardare anche Apple TV+.

La Fire TV Stick 4K Max con Wi-Fi 6 e telecomando vocale Alexa è scontato del 38%. Porti la tv in streaming ad alta definizione a casa tua con soli 39,99€ incluse spedizioni.

Acquista Amazon Fire TV Stick 4K Max a 39,99€ invece di 64,99€

È il lettore multimediale più potente di Amazon, con il 40% di potenza in più rispetto alla Fire TV Stick 4K. Supporta il Wi-Fi 6 di ultima generazione e garantisce immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, con supporto per Dolby Vision, HDR, HDR10+ e Dolby Atmos. Include tantissime app, come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e ovviamente Apple TV+., e permette di ascoltare migliaia di brani musicali.

Il telecomando supporta infine i comandi vocali Alexa, per cercare e avviare la produzione di film e serie TV direttamente con la propria voce. Infine, puoi gestire la tua Casa Intelligente, guardare le immagini della telecamera alla porta d’ingresso senza interrompere la visione della TV grazie alla funzione Live View con finestra picture-in-picture. Puoi perfino chiedere ad Alexa di dirti le previsioni del tempo o di abbassare le luci.