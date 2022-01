Fire TV Stick 4K Max, il più potente lettore multimediale di Amazon, è oggi in offerta: c’è anche Apple TV+.

Sono le proposte più gettonate del web per trasformare qualsiasi televisore provvisto di una porta HDMI in un dispositivo Smart. Sono i device della linea Fire TV Stick di Amazon, e oggi uno dei modelli migliori è in offerta.

Puoi oggi acquistare la Fire TV Stick 4K Max di Amazon a soli 39,99 euro, risparmiando ben 25 euro sul prezzo di listino. Si tratta del lettore multimediale in 4K più potente dell’azienda, con il quale vedere – tra le altre cose – tutti gli show del catalogo di Apple TV+.

Qualche esempio? Le due stagioni di Ted Lasso, serie pluripremiata (Golden Globe, Emmy, Critic’s Choice Awards) con Jason Sudeikis e Hannah Waddingham, e i due cicli di episodi dell’acclamata The Morning Show.

La serie con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell e Billy Crudup ti porta dietro le quinte del più seguito programma televisivo statunitense (fittizio) della mattina.

Film, serie TV e documentari a parte, l’Amazon Fire TV Stick 4K Max è un vero gioiellino hi-tech.

Ha il 40% di potenza in più rispetto al modello 4K di base (maggiore è la potenza più la navigazione è fluida), supporta il Wi-Fi 6 di ultima generazione, può essere utilizzato con i comandi vocali e per gestire altri device smart in casa.

In aggiunta, oltre ad Apple TV+, tramite il lettore multimediale di Amazon è possibile accedere a Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity e Rai Play.

Non c’è nulla di meglio a 39,99 euro. Attenzione però, lo sconto superiore al 35% ha una durata limitata ed è consigliabile concludere l’acquisto il prima possibile.