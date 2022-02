Il miglior modello di Fire TV Stick sul mercato è oggi disponibile a 39,99 euro grazie allo SCONTO di 25 euro: puoi guardare anche Apple TV+.

È la migliore Fire TV Stick di Amazon attualmente in circolazione ed è in offerta a 39,99 euro. Si tratta di un vantaggioso risparmio di 25 euro sul prezzo di listino di 64,99 euro. L’accessorio perfetto per lo streaming, da Netflix ad Apple TV+.

Acquista Amazon Fire TV Stick 4K Max a 39,99 euro 64,99 euro

È il lettore multimediale più potente di Amazon, con il 40% di potenza in più rispetto alla Fire TV Stick 4K. Supporta il Wi-Fi 6 di ultima generazione e garantisce immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, con supporto per Dolby Vision, HDR, HDR10+ e Dolby Atmos. Il telecomando supporta infine i comandi vocali Alexa, per cercare e avviare la produzione di film e serie TV direttamente con la propria voce.

Su Amazon Fire TV Stick 4K Max puoi guardare Netflix, Prime Video, NOW, Mediaset Infinity, RaiPlay, DAZN, Disney+, YouTube e ovviamente Apple TV+.