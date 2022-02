Ezviz CP1, videosorveglianza su iPhone a 39,99€

Ezviz CP1 è una telecamera 2K Wi-Fi smart da interni, completamente motorizzata a 360°. E costa solo 39,99€ invece di 59,99€.

Ezviz CP1 è una telecamera 2K Wi-Fi smart da interni, completamente motorizzata a 360°, dotata di audio a due vie, supporto assistenti digitali, riconoscimento animali e bambini, visione notturna e avvisi di movimento. È una delle poche a supportare anche il geofencing su iOS (si attiva da sola quando esci di casa). E costa solo 39,99€ invece di 59,99€.

Questa telecamera WiFi registra le immagini in risoluzione 2K e, grazie al meccanismo di motorizzazione a 360° (campo visivo orizzontale a 350° e rotazione verticale a 55 °), crea una copertura di 360° che può anche seguire automaticamente gli oggetti in movimenti e avvisarti in tempo reale.

In più include Audio bidirezionale in tempo reale, e un’ottima visione notturna fino a 10 metri nella penombra.