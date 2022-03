La cover antiurto di Elago (in tre strati) è in super offerta: scegli il colore che meglio si abbina al tuo iPhone 12/12 Pro!

Elago è tra i brand più noti in fatto di accessori per iPhone. Oggi la sua cover antiurto in Silicone Liquid Premium – in tutte le tinte – è disponibile a prezzo scontato su Amazon. L’offerta che ti segnalo oggi è sulla custodia per iPhone 12 e iPhone 12 Pro.

Elaga, tutte le cover per iPhone 12/12 Pro in offerta

Una custodia antiurto

La custodia è realizzata in silicone liquido, che restituisce una sensazione morbida e ha una presa più comoda. La finitura opaca antiscivolo garantisce una presa sicura. Oltre al silicone liquido, la custodia integra due strati in PC rigido e fodera in morbida microfibra rispettivamente per prevenire graffi e fornire una protezione antiurto.

La custodia copre l’intero smartphone – compresi il fondo e pulsanti. Il bordo è rialzato di 1.44 mm, in modo da proteggere lo schermo e la fotocamera posteriore contro graffi da contatto diretto con la superficie.