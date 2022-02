Echo Show 15, schermo smart con Alexa torna disponibile su Amazon

Organizzazione a colpo d’occhio – Usa i widget di Alexa per migliorare l’organizzazione della tua famiglia con calendari, note personali, liste della spesa, liste di cose da fare e promemoria.

Alexa ti aiuta anche in cucina – Scopri ogni giorno nuove ricette o aggiungi gli ingredienti alla tua lista della spesa.

Tutto l’intrattenimento che vuoi – Guarda i tuoi contenuti preferiti su Prime Video, Netflix o altri servizi. Oppure ascolta in streaming stazioni radio, podcast e audiolibri con Amazon Music, Spotify e Audible.

I tuoi ricordi a tutto schermo – Con la funzione Cornice fotografica, puoi usare il tuo Echo Show 15 per visualizzare le tue foto da Amazon Photos.

La giornata a modo tuo – I membri della tua famiglia possono creare profili personali e usare i loro Visual ID e ID vocali per vedere i loro appuntamenti, promemoria, le canzoni ascoltate di recente e molto altro ancora.

Progettato per tutelare la tua privacy – Realizzato con vari elementi per il controllo della privacy. Disattiva elettronicamente i microfoni premendo un pulsante o fai scorrere l’apposito copri-telecamera integrato per coprire la telecamera.