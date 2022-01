Echo Flex, la domotica in tutta casa con meno di 15€

Echo Flex, lo smart speaker più piccolo ed economico di Amazon, oggi è scontato al 50%. Ti permette di avere la domotica ovunque.

Echo Flex è lo smart speaker più piccolo ed economico di Amazon, e oggi è perfino più conveniente. Costa esattamente la metà del prezzo di listino, e permette di portare Alexa ovunque -anche in bagno e in garage- con una spesa incredibil mente contenuta: neppure 15€ spedizioni incluse.

Acquista Echo Flex a 15€ invece di 29,99€

Questo dispositivo Echo con spina integrata ti permette di usare Alexa in più ambienti di casa tua; include un microfono per accendere la luce, regolare il termostato e controllare altri dispositivi compatibili connessi ad Echo. In più integra Bluetooth e porta AUX da 3,5 mm per connetterlo a casse esterne con o senza fili. Praticamente ti permette di rendere smart qualunque impianto audio tradizionale.

La porta USB integrata invece consente di ricaricare il telefono, aggiungere un accessorio di un altri produttori, o collegare un sensore di movimento: grazie a quest’ultimo, puoi impostare per esempio l’accensione e spegnimento automatico della luce non appena entri o esci da un determinato ambiente.

In più, ti permette di restare in contatto con la tua famiglia, grazie alla chiamata Drop In o agli Annunci. Infine, come tutta la linea Echo, Flex è stato progettato con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni.