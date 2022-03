Echo Flex a prezzo irrisorio: dai il benvenuto ad Alexa SUBITO

Echo Flex sarà anche il più piccolo ma non per questo non riesce a stupirti, ora in promo su Amazon puoi acquistarlo con pochissimi euro.

Rendi la tua casa immediatamente Smart acquistando il gioiellino più piccolo di Amazon e dando il benvenuto ad Alexa, l’assistente vocale più famosa al mondo, tra le mura della tua abitazione.

Se approfitti al volo di questa promozione andata on-line da pochissimo tempo, hai la possibilità di acquistare Echo Flex con una spesa irrisoria visto che si parla di appena €14,99.

Completo di tutto, il prodotto ti permette di vivere un’esperienza integrale con dimensioni minime. Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia grazie ai servizi Prime garantiti.

Echo Flex: il più piccolo di casa Amazon ma anche il più comodo

Se non hai spazio a sufficienza per un prodotto di dimensioni più elevate o vuoi allargare il raggio di Alexa visto che in casa hai già un prodotto della serie, Echo Flex è esattamente quello che fa al caso tuo.

Con il suo design minimal e indispensabile, questo prodottino rimane al suo posto una volta che lo colleghi direttamente a una presa di corrente. In quattro e quattr’otto lo configuri con l’applicazione di Alexa sul tuo smartphone e diventa subito operativo per stupirti con tutto ciò che è in grado di fare.

Infatti puoi chiedere all’assistente informazioni, fissare timer e sveglie, riprodurre musica, audiolibri, segui il ricette tanto altro ancora grazie alle skills che ti permettono di personalizzarlo ai massimi livelli. A tal punto devo fare una precisazione: la cassa c’è e funziona a meraviglia ma viste le sue dimensioni non ti aspettare un audio che possa diffondersi in tutta la casa.

Aggiunta fine anche interessante e la presenza di una piccola porta USB nella parte inferiore del dispositivo che ti permette di abbinare accessori di terze parti come luci notturne o sensori di movimento.

Che altro dirti se non che ad appena €14,99 Echo Flex è un vero e proprio regalo che puoi farti in una sola volta. Collegati immediatamente su Amazon approfitta della promozione per ricevere a casa il tuo nuovo assistente in pochissimi giorni e senza costi aggiuntivi con Prime attivo sul tuo account.