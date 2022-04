Altra offerta pazzesca in occasione dei saldi di primavera: 50 euro di sconto sul bundle con Echo Dot 3a Gen e presa intelligente Philips.

Dopo quella relativa all’Echo Show del 2021, su Amazon arriva un’altra combo dal prezzo incredibile. A questo punto non possiamo più parlare di errore di prezzo, ma di offerte da cogliere al volo in questi giorni in cui su Amazon impazzano i saldi di primavera.

Il bundle in offerta include lo smart speaker Echo Dot 3a Gen e Philips Hue Smart Plug, ovvero una presa intelligente compatibile con Alexa. Il kit per rendere smart la propria abitazione passa da 79,98 euro a 29,99 euro.

Acquista Echo Dot 3a Gen + Philips Hue Smart Plug a 29,99 euro 79,98 euro

© Amazon

Echo Dot ha un rivestimento in tessuto, che si adatta perfettamente anche agli spazi più piccoli.

Ascolta brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, TuneIn e altri servizi musicali. Con Audible puoi anche ascoltare i tuoi audiolibri preferiti.

Chiedi ad Alexa di riprodurre musica, rispondere a domande, leggerti le ultime notizie, darti le previsioni del tempo, impostare sveglie, controllare dispositivi per Casa Intelligente compatibili e molto altro.

Grazie alle centinaia di Skill disponibili, Alexa diventa sempre più intelligente e nuove funzionalità e Skill vengono aggiunte costantemente. Usale per monitorare i tuoi allenamenti, giocare e molto altro.

Usa la tua voce per accendere la luce, regolare un termostato e controllare altri dispositivi compatibili.

© Philips

Collegala semplicemente alla presa della corrente e poi alla tua lampada; il gioco è fatto.

Usa il Bluetooth per avere il controllo della luce o connettiti a Hue Bridge ( venduto separatamente) per tutte le altre funzionalità

Controllo vocale tramite Alexa, Google Home o Apple HomeKit.