Echo Dot di 4ª gen: Altoparlante smart con Alexa a 34,99€

Echo Dot di ultima generazione è in super promo su Amazon. Costa solo 34,99€ invece di 49,99€, in tutte le colorazioni, e ha anche consegna immediata. Perfetto per portare la domotica a casa tua, l’intrattenimento e l’informazione con la semplicità di un comando vocale.

È l’occasione perfetta per controllare luci e interruttori con la voce, gestire la videosorveglianza, ascoltare musica in streaming e ottenere assistenza grazie ad Alexa. L’offerta riguarda tutti e tre i modelli, nelle finiture Antracite, Bianco Ghiaccio e Ceruleo.

Insostituibile per il timer del caffè e per effettuare chiamate al volo senza togliere le mani dal lavello, Echo Dot può essere utilizzato anche per creare un sistema senza fili di filodiffusione domestica. E con quel che costa un HomePod, si può acquistare ben 3 Echo Dot per avere Alexa dove più fa comodo.

Le feature sono tante: