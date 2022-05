Echo Dot 3ª gen al minimo storico: casa diventa smart a 19€

Echo Dot (3ª generazione) Altoparlante intelligente con integrazione Alexa è al minimo storico. Ti permette di avere Alexa, domotica, informazioni e intrattenimento a casa tua a soli 19€.

Ti presentiamo Echo Dot – Il nostro altoparlante intelligente più venduto, con un rivestimento in tessuto, che si adatta perfettamente anche agli spazi più piccoli.

Controlla la musica con la tua voce – Ascolta brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, TuneIn e altri servizi musicali. Con Audible puoi anche ascoltare i tuoi audiolibri preferiti.

Audio più ricco e potente – Associalo a un altro Echo Dot (3ª generazione) per un audio stereo potente. Per riempire di musica casa tua, puoi usare più dispositivi Echo compatibili in varie stanze.

Sempre pronta ad aiutarti – Chiedi ad Alexa di riprodurre musica, rispondere a domande, leggerti le ultime notizie, darti le previsioni del tempo, impostare sveglie, controllare dispositivi per Casa Intelligente compatibili e molto altro.

Resta sempre in contatto con gli altri – Chiama e invia messaggi senza dover usare le mani a chiunque possieda un dispositivo Echo, l’App Alexa o Skype. Con la funzione Drop In, puoi anche chiamare immediatamente un dispositivo Echo compatibile che si trova in un’altra stanza.

Personalizza Alexa con le Skill – Grazie alle centinaia di Skill disponibili, Alexa diventa sempre più intelligente e nuove funzionalità e Skill vengono aggiunte costantemente. Usale per monitorare i tuoi allenamenti, giocare e molto altro.

Controlla i dispositivi per Casa Intelligente con la voce – Usa la tua voce per accendere la luce, regolare un termostato e controllare altri dispositivi compatibili.