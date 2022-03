Easyjet, inserire la carta d’imbarco nel Wallet di iPhone

Inserire la carta d’imbarco Easyjet sul Wallet è pratico, economico rispettoso dell’ambiente. Ecco come si fa.

Infilare la carta d’imbarco sul telefonino è infinitamente più comodo che portarsi dietro fogli stampati. Le carte d’imbarco digitali infatti sono aggiornate in tempo reale, avvisano se c’è un cambio di orario o di gate, e in più sono più pratiche da usare e eco-sostenibili. Ecco come inserire la carta d’imbarco EasyJet nel nel Wallet di iPhone.

Tutti i principali vettori, inclusi e soprattutto quelli low-cost, hanno implementato da anni applicazioni mobili molto ben fatte con cui gestire tutti gli aspetti di una prenotazione, dalla ricerca dell’operativo voli fino all’aggiunta dei servizi extra. Attraverso le app di EasyJet, Volotea, Vueling etc. si può letteralmente fare tutto: prenotare posti Extra Legroom, imbarco prioritario, pasti a bordo e molto altro; in più è possibile effettuare il check-in online senza dover passare al banco, risparmiando così tanto tempo.

Cosa Fa l’app EasyJet

Nel caso specifico, EasyJet vanta una delle app migliori dell’intero panorama. Attraverso di essa potete:

Prenotare voli: Cercare la tariffa più conveniente per determinate mete.

Cercare la tariffa più conveniente per determinate mete. Gestire le prenotazioni: Modificare i voli, gestire i ritardi e le interruzioni e aggiungere posti, bagaglio a mano, bagaglio da stiva, attrezzatura sportiva e altro ancora.

Modificare i voli, gestire i ritardi e le interruzioni e aggiungere posti, bagaglio a mano, bagaglio da stiva, attrezzatura sportiva e altro ancora. Check-in Online: Basta effettuare la scansione del tuo passaporto con la fotocamera del telefono per aggiungere i propri dati e fare il check-in più rapidamente.

Basta effettuare la scansione del tuo passaporto con la fotocamera del telefono per aggiungere i propri dati e fare il check-in più rapidamente. Flight Tracker: Aggiornamenti in tempo reale con tutte le ultime informazioni su arrivo e partenza del volo, e per monitorare la progressione dell’aereo dal vivo in volo, grazie alla partnership con FlightRadar24.

Aggiornamenti in tempo reale con tutte le ultime informazioni su arrivo e partenza del volo, e per monitorare la progressione dell’aereo dal vivo in volo, grazie alla partnership con FlightRadar24. Carta di imbarco mobile: La carta d’imbarco per dispositivo mobile permette di attraversare l’aeroporto più velocemente, ridurre lo spreco di carta e velocizzare l’esperienza di imbarco. Da qui, è possibile salvare le carte di imbarco sull’app Wallet per iOS per una maggiore praticità.

Carta d’Imbarco sul Wallet

Viaggiare con le carte di imbarco mobili permette di conservare tutte le informazioni di viaggio in un unico posto comodo e sicuro. Le carte d’imbarco digitali sono più pratiche, evitano lo spreco di carta, ma soprattutto includono informazioni sempre aggiornate sul proprio volo.

Nella nostra esperienza, cambi di gate o ritardi sono spesso segnalati prima sull’app e poi sui tabelloni in aeroporto. Fate vobis.

L’app di EasyJet permette di salvare fino a otto carte di imbarco su ogni dispositivo per ogni volo, e saranno disponibili offline senza che sia necessaria una connessione dati. Inoltre, potete archiviare le carte di imbarco scaricate nell’app Wallet per iOS e in Google Pay su Android (per i dispositivi Android, devi prima scaricare l’app Google Pay sul telefono; su iPhone, invece, basta l’app Wallet che è preinstallata).

Per importare la Carta d’Imbarco EasyJet sul Wallet di iPhone o Apple Watch dovete prima effettuare il check-in. Fate così:

Sulla schermata Home dell’app EasyJet, selezionate I miei viaggi .

. Selezionate Check-in per il viaggio prescelto.

per il viaggio prescelto. Compilate tutti i campi richiesti, inclusa la password (se avete già inserito precedentemente i dati del passaporto o del documento d’identità, sarà sufficiente premere Recupera ).

). Effettuate la scansione del passaporto o della carta d’identità (richiesto solo la prima volta).

Selezionate Check-in nella schermata di stato, dopo aver immesso le informazioni sul passeggero per voi stessi e/o per gli altri passeggeri.

nella schermata di stato, dopo aver immesso le informazioni sul passeggero per voi stessi e/o per gli altri passeggeri. Continuate fino alla schermata degli extra, dove averte la possibilità di aggiungere eventuali bagagli, posti o attrezzatura sportiva dell’ultimo minuto. Il consiglio che diamo è di attendere sempre l’ultimo per questo tipo di acquisti, tanto c’è sempre tempo.

Quindi, scegliete per cui desiderate effettuare il check-in.

Scorrete il disclaimer sulle merci pericolose e selezionate Sì, Check-in per confermare e accettare.

per confermare e accettare. A check-in effettuate, toccate la voce Carta di Imbarco.

Dopo aver scaricato la/e carta/e di imbarco, fate clic su Aggiungi a Apple Wallet.

Potete scaricare l’App EasyJet da questa pagina dell’App Store.